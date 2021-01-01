الفجر الرياضي

عاجل.. تشكيل السعودية أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026

مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 14- 11- 2024 والقنوات الناقلة

مؤمن الجندي يكتب: عميد في الزنزانة

التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

موعد مشاهدة مباراة السعودية وأستراليا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

عاجل.. تشكيل السعودية أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026

عاجل.. تشكيل السعودية أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026

منذ 11 دقائق
موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

منذ أقل من نصف ساعة
موعد مباراة الأرجنتين أمام باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026 والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأرجنتين أمام باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026 والتشكيل المتوقع

منذ نصف ساعة
موعد مباراة البرازيل أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026 والتشكيل المتوقع

موعد مباراة البرازيل أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026 والتشكيل المتوقع

منذ 35 دقائق
عصام الحضري ينشر كواليس أول محاضرة نظرية (صورة)

عصام الحضري ينشر كواليس أول محاضرة نظرية (صورة)

منذ أقل من ساعة
رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة محمد شوقي.. الوضع مُعقد جدا

رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة محمد شوقي.. الوضع مُعقد جدا

منذ ساعة و 7 دقائق
وسام أبو علي يتغزل في إمام عاشور

وسام أبو علي يتغزل في إمام عاشور

منذ ساعة و 23 دقائق
حمدان الحمدان يوجّه رسالة للاعبي المنتخب السعودي

حمدان الحمدان يوجّه رسالة للاعبي المنتخب السعودي

منذ ساعة و 36 دقائق
موعد مباراة العراق والأردن اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

موعد مباراة العراق والأردن اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

منذ ساعة و 40 دقائق
وصول بعثة منتخب مصر لكاب فيردي بعد رحلة طيران 10 ساعات

وصول بعثة منتخب مصر لكاب فيردي بعد رحلة طيران 10 ساعات

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موعد مباراة إنجلترا واليونان في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

موعد مباراة إنجلترا واليونان في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

منذ
مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 14- 11- 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 14- 11- 2024 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 3 ساعات
مؤمن الجندي يكتب: عميد في الزنزانة

مؤمن الجندي يكتب: عميد في الزنزانة

منذ حوالي 3 ساعات
التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 3 ساعات
موعد مشاهدة مباراة السعودية وأستراليا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مشاهدة مباراة السعودية وأستراليا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

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محامي علي غزال: اللاعب مظلوم وتخارج من الشركة في سبتمبر 2022.. وواثق في براءته

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تشكيل لجنة فنية تضم رموز الكرة المصرية وتفعيل دور الرابطة ضمن قرارات أبو ريدة

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