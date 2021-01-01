الفجر الرياضي

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عاجل.. تشكيل السعودية أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026
مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 14- 11- 2024 والقنوات الناقلة
مؤمن الجندي يكتب: عميد في الزنزانة
التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية
موعد مشاهدة مباراة السعودية وأستراليا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026
عاجل.. تشكيل السعودية أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026
منذ 11 دقائق
موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
منذ أقل من نصف ساعة
موعد مباراة الأرجنتين أمام باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026 والتشكيل المتوقع
منذ نصف ساعة
موعد مباراة البرازيل أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026 والتشكيل المتوقع
منذ 35 دقائق
عصام الحضري ينشر كواليس أول محاضرة نظرية (صورة)
منذ أقل من ساعة
رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة محمد شوقي.. الوضع مُعقد جدا
منذ ساعة و 7 دقائق
وسام أبو علي يتغزل في إمام عاشور
منذ ساعة و 23 دقائق
حمدان الحمدان يوجّه رسالة للاعبي المنتخب السعودي
منذ ساعة و 36 دقائق
موعد مباراة العراق والأردن اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
منذ ساعة و 40 دقائق
وصول بعثة منتخب مصر لكاب فيردي بعد رحلة طيران 10 ساعات
منذ
موعد مباراة إنجلترا واليونان في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
منذ
مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 14- 11- 2024 والقنوات الناقلة
منذ حوالي 3 ساعات
مؤمن الجندي يكتب: عميد في الزنزانة
منذ حوالي 3 ساعات
التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية
منذ حوالي 3 ساعات
موعد مشاهدة مباراة السعودية وأستراليا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026
منذ حوالي 4 ساعات
محامي علي غزال: اللاعب مظلوم وتخارج من الشركة في سبتمبر 2022.. وواثق في براءته
منذ حوالي 4 ساعات
محمد رشوان يكشف تفاصيل أزمة "شيك" كهربا مع الزمالك
منذ حوالي 5 ساعات
أبومسلم يكشف عن تشكيل منتخب مصر الأقرب أمام كاب فيردي.. ويختار الأفضل بين بنتايك وعطية الله
منذ حوالي 5 ساعات
شبانة: الهدف الأسمى لـ أبوريدة إظهار الكرة المصرية بوجهها الحقيقي وليس الصعود للمونديال
منذ حوالي 5 ساعات
رئيس نادي كفر الشيخ يكشف تطورات حالة محمد شوقي
منذ حوالي 6 ساعات
تشكيل لجنة فنية تضم رموز الكرة المصرية وتفعيل دور الرابطة ضمن قرارات أبو ريدة
منذ حوالي 6 ساعات
إمام عاشور يكشف تفاصيل أول محادثة مع محمد رمضان وتفكيره في مواجهة الزمالك
منذ حوالي 7 ساعات
وكيل محمد شريف يكشف حقيقة جلسة اللاعب مع مسؤولي بيراميدز
منذ حوالي 7 ساعات
"دخلت المستشفى".. إمام عاشور يكشف عن حزنه بعد خسارة السوبر الأفريقي
منذ حوالي 7 ساعات
"كنت نائم".. كهربا يعبر عن استغرابه من أزمة سداد قسط الزمالك
منذ حوالي 8 ساعات
انفراد.. مرتضى منصور يرد عبر الفجر الرياضي على تصريحات إمام عاشور في قناة الأهلي
منذ حوالي 8 ساعات
أول قرار من جوميز فور وصول بعثة الزمالك إلى ليبيا
منذ حوالي 8 ساعات
وكيل محمد شريف عن انضمامه للزمالك في يناير: كل شيء وارد
منذ حوالي 8 ساعات
اتحاد الكرة مديون لـ فيفا بـ 4 ملايين دولار وأزمة تنتظر المجلس الجديد
منذ حوالي 9 ساعات
من السنبلاوين إلى قمة كرة القدم المصرية.. إمام عاشور يروي تفاصيل رحلته
منذ حوالي 9 ساعات
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