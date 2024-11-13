باتريس موتسيبي المرشح الوحيد لانتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أصبح باتريس موتسيبي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، هو المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد في الانتخابات المقررة في مارس 2025.

وكان "كاف" قد أعلن في نهاية أكتوبر الماضي عن نية موتسيبي الترشح لولاية جديدة، استجابة لطلب العديد من رؤساء الاتحادات الأعضاء ورؤساء اتحادات المناطق.

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باتريس موتسيبي يعلن ترشحه لولاية ثانية لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في انتخابات مارس 2025

وأكد الاتحاد أن يوم 12 نوفمبر كان آخر موعد لتقديم الترشحات، ولم يُعلن عن أي منافسين لموتسيبي.

يذكر أن موتسيبي تولى رئاسة "كاف" في 2021 بعد رحيل أحمد أحمد من مدغشقر.

 

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