تعرف على حكام الجولة السابعة من بطولة دوري المحترفين

تنطلق الخميس المقبل فعاليات الجولة السابعة من عمر بطولة دوري المحترفين والتي ستشهد مباريات قوية ومثيرة من أجل البحث عن الصعود.

وتنطلق جميع المباريات الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة عدى مباراة الترسانة والقناة في تمام الخامسة.

حكام الجولة السابعة من بطولة دوري المحترفين

وأعلنت اللجنة الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة ياسر عبد الرؤوف حكام مباريات الجولة الحالية والتي جاءت كالاتي:-

كهرباء الإسماعيلية- لافيينا

يقود المباراة محمود ناصف ويعاونه هشام صبري مساعد أول، إسلام اللبيني مساعد ثان، محمد عادل عبد السلام حكما رابعا.

وتقام المباراة على ستاد كهرباء الإسماعيلية.

السكة الحديد- أبو قير للأسمدة

يقود المباراة أسامة إسماعيل ويعاونه كيرلس نزيه مساعد أول، محمود دين مساعد ثان، ويتواجد محمد طارق عبد الحكيم حكما رابعا.

وتقام المباراة على ستاد بتروسبورت.

المصرية للاتصالات- أسوان

يقود المباراة طارق مجدي ويعاونه خالد حسام طه مساعد اول، محمد القراقصي مساعد ثان، محمد إبراهيم نور حكما رابعا.

وتقام المباراة على ستاد السلام.

المقاولون العرب- بروكسي

يقود المباراة أحمد ناجي ويعاونه عماد فرج مساعد أول، علاء علي السروري مساعد ثان، خالد منسي حكما رابعا.

وتقام المباراة على ستاد المقاولون العرب.

القناة- وادي دجلة

يقود المباراة محمد الحنفي ويعاونه كلا من شريف عبد الله مساعد أول، كريم زكي مساعد ثان، ويتواجد محمد الشرقاوي حكما رابعا.

وتقام المباراة على ستاد القناة القديم.

بترول أسيوط- ديروط

يقود المباراة مصطفى عثمان ويعاونه كلا هاني خيري مساعد اول، وليد حميد مساعد ثان، ويتواجد هيثم الشريف حكما رابعا.

وتقام المباراة على ستاد بترول اسيوط.

الداخلية- راية

يقود المباراة أحمد عبد السميع، ويعاونه كلا من وائل فتحي مساعد أول، هشام ربيع مساعد ثان، وأحمد حسونة حكما رابعا.

وتقام المباراة على استاد الداخلية جسر السويس.

بلدية المحلة- منتخب السويس

يقود المباراة إبراهيم محجوب ويعاونه أحمد بكر مساعد أول، عماد الشامي مساعد ثان، حسن محمود حكما رابعا.

وتقام المباراة على ملعب نادي طنطا.

سبورتنج- المنصورة

يقود المباراة محمد عبد العزيز ويعاونه محمد خالد عيد مساعد أول، سيد أبو خاطر مساعد ثان، محمد طعمية حكما رابعا.

وتقام المباراة على ستاد الإسكندرية.

الترسانة- طنطا

يقود المباراة عبد الرحمن صالح ويعاونه عمر فتحي مساعد أول، علي علاء طلبة مساعد ثان، أحمد عبد الله محمد حكما رابعا.

وتقام المباراة على استاد السلام.