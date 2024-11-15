أرسنال يتحرك لتجديد عقد تروسارد

الفجر الرياضي
أرسنال
أرسنال

بدأ أرسنال التحرك من أجل تمديد عقد جناحه الدولي البلجيكي لياندرو تروسارد.

أرسنال يتحرك لتجديد عقد تروسارد

ويمتد تعاقد تروسارد مع أرسنال حتى صيف 2026.

وبحسب موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي، فإن أرسنال يجرى محادثات مع تروسارد بشان تمديد تعاقده الحالي.

تروسارد صاحب الـ30 عاما يلعب في صفوف أرسنال منذ يناير 2023 قادما من برايتون.

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ورفض أرسنال عرض اتحاد جدة السعودي في الصيف الماضي لضم تروسارد لأنه لاعب هام للفريق.

وخاض الجناح البلجيكي 15 مباراة بالموسم الحالي مع أرسنال وسجل هدفين وصنع آخر.

ارسنال تروسارد الدوري الانجليزي

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