شاختار يلبي طلب جماهير بايرن ميونخ قبل مواجهة الأبطال

كشف نادي شاختار دونيتسك، صباح اليوم الجمعة، عن موافقته في خفض أسعار تذاكر دوري أبطال أوروبا لجماهير بايرن ميونخ.

شاختار يوافق على تخفيض أسعار تذاكر مباراة بايرن ميونخ

حيث يستعد شاختار، لخوض مبارياته بدوري الأبطال على ملعب فيلتينس أرينا، التابع لنادي شالكه، ضد نظيره بايرن ميونخ، في العاشر من ديسمبر المقبل.

و أعلن النادي الأوكراني عن تعديل أسعار التذاكر للمباراة، حيث خفضت تكلفة الأماكن المخصصة للوقوف إلى 26 يورو بدلا من 52 في السابق، فيما بلغت تكلفة المقاعد 45 يورو بعدما كانت 105 يوروهات.

وتعرض بايرن ميونخ، لموجة من غضب الجماهير وتم إلغاء طلبات التذاكر بسبب الأسعار المرتفعة، وفي الأسبوع الماضي، انخفض عدد الطلبات من 55 ألف طلب إلى 19 ألف طلب فقط.

وكشف بايرن ميونخ، أنه بعد تعديل الأسعار، فإن جميع المشجعين الذين ألغوا طلباتهم، سيتمكنون من تقديم طلبات جديدة.