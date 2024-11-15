14 هدف وصدارة للتعدين وسقوط كيما بالجولة 6 بالصعيد
أختتمت اليوم منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني ' ب '، بمجموعة تسعى العديد من الفرق بها على حجز بطاقة الصعود لإسعاد جماهيرها.
وشهدت نتائج مباريات الجولة إحراز 14 هدف خلال 5 مباريات.
حيث نجح مركز شباب سوهاج فى تحقيق فوز بنتيجة 3/2 أمام ضيفه نادى قوص بمباراة نارية، ليرتفع رصيد مركز شباب سوهاج للنقطة 8 فيما توقف رصيد قوص عند 4 نقاط.
وحقق مكادى فوزا بهدف نظيف أمام ضيفه كيما اسوان بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد خالد بشارة، ليرتفع رصيد مكادى المركز الثامن للنقطة 7 فيما توقف رصيد كيما اسوان عند 3 نقاط.
ونجح شبان قنا فى تحقيق فوز بهدف نظيف أمام ضيفه نادى طهطا بملعبه بقنا، ليرتفع رصيد الشبان للنقطة 8 فيما توقف رصيد طهطا عند 7 نقاط.
فيما سقط المدينة المنورة فى فخ الخسارة بملعبه بهدف نظيف أمام ضيفه النصر للتعدين بملعب نادى الأقصر، ليتوقف رصيد المدينة المنورة عند 9 نقاط فيما ارتفع رصيد التعدين للنقطة 14.
وسقط الالمونيوم فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 3/3 امام ضيفه نادى الأقصر بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد الالمونيوم بنجع حمادي، ليرتفع رصيد الالمونيوم للنقطة 10 فيما ارتفع رصيد الاقصر للنقطة 12.
جدول ترتيب المجموعة:
1 - النصر للتعدين 14 نقطة.
2 - الأقصر 12 نقطة.
3 - الالمونيوم 10 نقاط.
4 - المدينة المنورة 9 نقاط.
5 - مركز شباب سوهاج 8 نقاط.
6 - شبان قنا 8 نقاط.
7 - طهطا 7 نقاط.
8 - مكادى 7 نقاط.
9 - قوص 4 نقاط.
10 - كيما اسوان 3 نقاط.