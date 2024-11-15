14 هدف وصدارة للتعدين وسقوط كيما بالجولة 6 بالصعيد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

أختتمت اليوم منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني ' ب '، بمجموعة تسعى العديد من الفرق بها على حجز بطاقة الصعود لإسعاد جماهيرها.

وشهدت نتائج مباريات الجولة إحراز 14 هدف خلال 5 مباريات.

 

حيث نجح مركز شباب سوهاج فى تحقيق فوز بنتيجة 3/2 أمام ضيفه نادى قوص بمباراة نارية، ليرتفع رصيد مركز شباب سوهاج للنقطة 8  فيما توقف رصيد قوص عند  4 نقاط.


وحقق مكادى فوزا بهدف نظيف أمام ضيفه كيما اسوان بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد خالد بشارة، ليرتفع رصيد مكادى المركز الثامن للنقطة 7 فيما توقف رصيد   كيما اسوان عند  3 نقاط.

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ونجح شبان قنا فى تحقيق فوز بهدف نظيف أمام ضيفه نادى طهطا بملعبه بقنا، ليرتفع رصيد الشبان للنقطة 8 فيما توقف رصيد طهطا عند 7 نقاط.


فيما سقط المدينة المنورة فى فخ الخسارة بملعبه بهدف نظيف أمام  ضيفه النصر للتعدين بملعب نادى الأقصر، ليتوقف رصيد المدينة المنورة عند 9 نقاط فيما ارتفع رصيد التعدين للنقطة 14.

وسقط الالمونيوم فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 3/3 امام ضيفه نادى الأقصر بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد الالمونيوم بنجع حمادي، ليرتفع رصيد الالمونيوم للنقطة 10 فيما ارتفع رصيد  الاقصر للنقطة 12.

 

جدول ترتيب المجموعة:

1 - النصر للتعدين 14 نقطة.

2 - الأقصر 12 نقطة.

3 - الالمونيوم 10 نقاط.

4 - المدينة المنورة 9 نقاط.

5 - مركز شباب سوهاج 8 نقاط.

6 - شبان قنا 8 نقاط.

7 - طهطا 7 نقاط.

8 - مكادى 7 نقاط.

9 - قوص 4 نقاط.

10 - كيما اسوان 3 نقاط.

النصر للتعدين امم افريقيا شباب سوهاج

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