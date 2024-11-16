عاجل| "والده يكشف".. موعد عودة أشرف داري لتدريبات الأهلي

تحدث زهير داري، والد المدافع المغربي أشرف داري نجم النادي الأهلي، عن آخر مستجدات إصابة ابنه وموعد عودته للملاعب.

موعد عودة أشرف داري لتدريبات الأهلي

وفي تصريحات تلفزيونية، كشف زهير داري أن ابنه يخضع حاليًا لفترة علاج بعد إصابته، موضحًا أن اللاعب سيحتاج إلى أسبوعين آخرين قبل أن يعود للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية. وأكد والد داري أن اللاعب سيعود قريبًا إلى الملاعب بعد انتهاء فترة العلاج.

وتابع قائلًا: "أشرف لم يشارك مع فريقه السابق بريست بشكل منتظم، وذلك بسبب بعض الأسباب الفنية، مما دفعه للانتقال إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية."

كما أشار زهير داري إلى أن المدرب وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، يتواصل بانتظام مع ابنه، حيث يتابع الجهاز الطبي للمنتخب بشكل مستمر حالته الصحية.

وفي ختام حديثه، كشف زهير داري عن أن ابنه تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال إحدى المباريات مع منتخب المغرب، ولم يحصل على فترة راحة كافية قبل انتقاله إلى الأهلي، مما أثر على حالته الصحية.