محامي أحمد فتوح يكشف تفاصيل حكم المحكمة وموقف تنفيذ العقوبة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

صرح أشرف عبد العزيز، محامي أحمد فتوح، اليوم بأن القضية المتعلقة باللاعب قد تم الانتهاء منها بحكم صادر من محكمة الجنايات، حيث قضت المحكمة بحبس فتوح لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح عبد العزيز قائلًا: "في حال ارتكب فتوح أي جريمة خلال هذه الفترة، سيتم تنفيذ العقوبة، ولكننا نأمل أن تسير الأمور بشكل إيجابي بإذن الله."

txt

محام أسرة ضحية اللاعب أحمد فتوح يكشف تفاصيل التصالح

txt

هل يحق لـ أحمد فتوح الاستئناف بعد الحكم عليه مع إيقاف التنفيذ؟

كما أشار عبد العزيز إلى أنه لم يتطلع بعد على تفاصيل حكم المحكمة بشأن سحب رخصة القيادة، موضحًا أنه سيترقب حتى يحصل على كافة حيثيات الحكم.

وأضاف أن الأزمة المتعلقة بأحمد فتوح قد انتهت الآن، مع تمنياته بأن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح.

وفيما يخص تصالح فتوح مع أسرة المتوفى في القضية، أكد عبد العزيز أن التصالح تم في شهر أكتوبر الماضي.

 

أشرف عبد العزيز اسره المتوفي القيادة حيثيات الحكم محكمة الجنايات إيقاف التنفيذ اللاعب أحمد فتوح

مواد متعلقة

بعد حبس أحمد فتوح سنة.. ماذا تعني عقوبة إيقاف التنفيذ؟

عاجل -من البداية إلى النهاية.. تفاصيل حبس اللاعب أحمد فتوح وكواليس القضية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

لهذا السبب.. هنا الزاهد تتصدر تريند "جوجل"

هجوم صاروخي لحزب الله على حيفا يتسبب في إصابات وأضرار مادية

عضو الإسماعيلي: أتمنى تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف في الدوري المصري

الرئيس السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل لتعزيز التعاون الدولي والتنمية المستدامة

المصري البورسعيدي: نطالب بتحقيق العدالة التحكيمية بين جميع الأندية

ديفيد بيرنابيو: كارلو أنشيلوتي سيرحل عن ريال مدريد في هذه الحالة.. وفليك هو نجم الموسم الحالي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024: استقرار في أول يوم عمل بالبنوك

أسعار الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024: استقرار بعد ارتفاعات أمس