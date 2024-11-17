الدوماني: دونجا أفضل لاعب 6 في مصر..وهناك حملة ممنهجة ضد زيزو

الفجر الرياضي
دونجا
دونجا

أكد عبداللطيف الدوماني، نجم الزمالك السابق، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، حقق نتائج مميزة مع الفراعنة منذ توليه المهمة الفنية.

الدوماني: دونجا أفضل لاعب 6 في مصر..وهناك حملة ممنهجة ضد زيزو

وقال الدوماني في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "حسام حسن فتح أبواب المنتخب للجميع ويمنح اللاعبين المجتهدين الفرصة لذلك بدأنا نشعر بقوة بطولة الدوري لأن جميع اللاعبين يرغبون في الانضمام للمنتخب الوطني".

وأضاف: "دونجا يعيش أفضل فتراته الفنية وبالنسبة لي فهو أفضل لاعب خط وسط مدافع في مصر خلال الوقت الحالي ومستواه يزيد من مباراة لأخرى وأصبح لديه روح عالية في الالتحامات".

وأوضح: "هناك حملة ممنهجة ضد زيزو، فهو أفضل لاعب خلال السنوات الأخيرة فهو يصنع المجد مع نادي الزمالك وأصبح أيقونة".

دونجا عبد اللطيف الدوماني حسام حسن منتخب مصر

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