أشرف عبد العزيز: سنتواصل مع الزمالك لحل أزمة كهربا وديا وفتوح ممنوع من قيادة السيارة

الفجر الرياضي
كهربا
كهربا

قال أشرف عبد العزيز المحامي إن أحمد فتوح لاعب الزمالك أصبح ممنوع من القيادة بعد حكم المحكمة الصادر ضده.

أشرف عبد العزيز: سنتواصل مع الزمالك لحل أزمة كهربا وديا

أضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" أحمد فتوح ممنوع من قيادة السيارة نهائيا حاليًا".

تابع:" لو كهربا عليه أموال هيدفعها وعرفت البلاغ من الإعلام وسوف أجلس مع اللاعب غدًا الأحد".

أبرز أحكام الأسبوع المقبل| رشوة وزارة الري والمتهم بقتل نجل لاعب الزمالك

طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات حالة المصابين بالفريق

وواصل:" سنحاول حل أزمة كهربا ونادي الزمالك بطريقة ودية".

مواد متعلقة

محامي كهربا: لم يتواصل معي أحد من الزمالك لحل أزمة الشيك

الزمالك يتفوق على الزهور في ذهاب دور الـ16 لدوري المرتبط لكرة السلة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

لهذا السبب.. هنا الزاهد تتصدر تريند "جوجل"

هجوم صاروخي لحزب الله على حيفا يتسبب في إصابات وأضرار مادية

عضو الإسماعيلي: أتمنى تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف في الدوري المصري

الرئيس السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل لتعزيز التعاون الدولي والتنمية المستدامة

المصري البورسعيدي: نطالب بتحقيق العدالة التحكيمية بين جميع الأندية

ديفيد بيرنابيو: كارلو أنشيلوتي سيرحل عن ريال مدريد في هذه الحالة.. وفليك هو نجم الموسم الحالي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024: استقرار في أول يوم عمل بالبنوك

أسعار الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024: استقرار بعد ارتفاعات أمس