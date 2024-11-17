أشرف عبد العزيز: سنتواصل مع الزمالك لحل أزمة كهربا وديا وفتوح ممنوع من قيادة السيارة
قال أشرف عبد العزيز المحامي إن أحمد فتوح لاعب الزمالك أصبح ممنوع من القيادة بعد حكم المحكمة الصادر ضده.
أشرف عبد العزيز: سنتواصل مع الزمالك لحل أزمة كهربا وديا
أضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" أحمد فتوح ممنوع من قيادة السيارة نهائيا حاليًا".
تابع:" لو كهربا عليه أموال هيدفعها وعرفت البلاغ من الإعلام وسوف أجلس مع اللاعب غدًا الأحد".
وواصل:" سنحاول حل أزمة كهربا ونادي الزمالك بطريقة ودية".