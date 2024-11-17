الأهلي يمدد عقد "عبد القادر" لمدة 4 مواسم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن الأهلي استقر على تمديد عقد أحمد عبد القادر المعار لقطر القطري لنهاية الموسم الجاري.

وقال "شلبي" خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي تواصل مع أحمد عبد القادر المعار لقطر القطري والذي يقدم مستويات جيدة جدًا في الموسم الجاري".

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وأضاف: "محمد رمضان أخطر اللاعب أن الأهلي يرغب في تمديد عقد اللاعب لمدة 4 مواسم قادمة، وطلب منه مواصلة التألق والحفاظ على مستواه خلال الفترة القادمة"

مدحت شلبي احمد عبد القادر محمد رمضان الأهلي

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