الأهلي يمدد عقد "عبد القادر" لمدة 4 مواسم

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن الأهلي استقر على تمديد عقد أحمد عبد القادر المعار لقطر القطري لنهاية الموسم الجاري.

وقال "شلبي" خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي تواصل مع أحمد عبد القادر المعار لقطر القطري والذي يقدم مستويات جيدة جدًا في الموسم الجاري".

وأضاف: "محمد رمضان أخطر اللاعب أن الأهلي يرغب في تمديد عقد اللاعب لمدة 4 مواسم قادمة، وطلب منه مواصلة التألق والحفاظ على مستواه خلال الفترة القادمة"