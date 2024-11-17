تشكيل فرنسا المتوقع أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
فرنسا
فرنسا

يشهد مساء اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي فرنسا وإيطاليا على ملعب "سان سيرو"، وذلك في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة فرنسا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق صافرة البداية لمباراة فرنسا ضد إيطاليا اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل فرنسا المتوقع لمواجهة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: جول كوندي، إبراهيما كوناتي، وليام ساليبا، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: وارن زاير إيمري، نجولو كانتي، أندري رابيو.

خط الهجوم: ماركوس تورام، مايكل أوليز، برادلي باركولا.

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القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

يمكنكم مشاهدة مباراة فرنسا ضد إيطاليا مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

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