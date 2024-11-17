موعد مباراة إنجلترا وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يترقب محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية مباراة إنجلترا وأيرلندا وذلك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي.

يدخل المنتخب الإنجليزي المباراة وهو يحتل صدارة المجموعة الثانية في المستوى الثاني برصيد 12 نقطة وذلك بعد فوزه على اليونان في الجولة الخامسة بثلاثية نظيفة ويتساوى منتخب إنجلترا في النقاط مع اليونان مما يجعل المواجهة المقبلة فرصة ذهبية لتحديد هوية المتصدر.

بينما يحتل منتخب أيرلندا المركز الثالث برصيد 6 نقاط، حيث فقد فرصته في المنافسة على الصعود للمستوى الأول بعد سلسلة مجموعة من الهزائم.

وبالرغم من ذلك، يأمل منتخب أيرلندا في إنهاء مشواره بنتيجة إيجابية أمام منافس قوي بحجم منتخب إنجلترا.

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موعد مباراة إنجلترا وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

من المقرر أن تقام مباراة إنجلترا وأيرلندا يوم الأحد 17 نوفمبر 2024 وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 1 بنقل أحداث اللقاء وسيقوم حسن العيدروس بالتعليق على أحداث اللقاء.

 

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