تصدر سيرهو جيراسي مهاجم منتخب غينيا ونادي بوروسيا دورتموند الألماني، قائمة هدافي تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، برصيد 6 أهداف، بعد ختام الجولة الخامسة من التصفيات أمس السبت.

جيراسي يتربع على قمة قائمة هدافي تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

وسجل جيراسي هدفه الأخير بطريقة درامية، حيث أحرز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من المباراة ليقود منتخب غينيا لانتصار مهم 1 /صفر على جمهورية الكونغو الديمقراطية في، كوناكري.

وسمح هذا الفوز لمنتخب غينيا بالإبقاء على حظوظه قائمة للتأهل إلى النهائيات القارية، حيث يحتاج فقط إلى التعادل في مباراته الأخيرة أمام تنزانيا.

وكان أداء، جيراسي، محوريا في مشوار تأهل غينيا، حيث برز بقدرته على التسجيل في اللحظات الحاسمة ودقته التهديفية.

و جعلت الأهداف الستة، سيرهو جيراسي، لاعبا بارزا، يُنتظر أن يسطع نجمه في النهائيات، في حال تأهل منتخب غينيا.

ويحتل المغربي، إبراهيم دياز، المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف، مؤكدًا قدراته الهجومية بينما يستعد منتخب بلاده لاستضافة النهائيات القارية.

ويُوجد خلف، دياز، مجموعة من اللاعبين برصيد 3 أهداف، أبرزهم الجزائري أمين جويري والإيفواري جان فيليب كراسو والمصري محمود تريزيجيه والسنغالي ساديو ماني ولاعب منتخب الرأس الأخضر، ريان مينديز، إلى جانب لاعبين آخرين.

ولا تزال المنافسة على لقب الهداف مفتوحة مع اقتراب التصفيات من النهاية، حيث يملك، جيراسي، فرصة كبيرة لتعزيز رصيده.

ستُختتم الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات، يوم الثلاثاء، حيث ستُحدد المباريات المتبقية أسماء المنتخبات الخمسة الأخيرة المتأهلة للنهائيات، وستتيح فرصة إضافية للاعبين للتألق، حسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الأفريقي (كاف).

سيتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمغرب التي ستُقام خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة ضمن المجموعات الـ12، ليكتمل عدد المنتخبات 24 التي ستشارك في الحدث القاري.