دينا الرفاعي: لا يُمكنني تقييم أداء اتحاد الكرة.. ومستعدة لمساعدة المجلس الجديد

الفجر الرياضي
دينا الرفاعي
دينا الرفاعي

أبدت دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمسئولة عن ملف الكرة النسائية، رضاها عما قدمته خلال فترة تواجدها بالجبلاية، مؤكدة أنه مستعدة لتقديم المساعدة للمجلس الجديد.

دينا الرفاعي تعرض تقديم المساعدة لمجلس اتحاد الكرة الجديد

وأضافت دينا الرفاعي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: تعبت لمدة 3 سنوات، وتعرضت لضغوط كبيرة، وانتهت المدة، والفترة المقبلة فترة راحة لكني مستعدة لتقديم أي مساعدة.

وتابعت الرفاعي: قدمت لمجلس هاني أبو ريدة هدية يمكنهم الاستمرار عليها وإنجاحها، ولدينا دوري منتظم وأندية قوية ومسابقات ناشئات وما تحقق هو الجزء الصعب ولا يوجد لدي أي مانع من تقديم المساعدة.

وواصلت عضو اتحاد الكرة: من الصعب أن نقيم أنفسنا كمجلس، والبعض يراك بعيون أخرى، ولكن لا أحد يريد أن يفشل والكل يواجه تحديات وصعوبات، والأهم أن يكون هناك خطط واستراتيجية.

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وأكملت دينا الرفاعي: أنا شخصيا اجتهدت وعملت بجد من أجل إنجاح الملف الخاص بي، ولم أكن لأنجح دون بقية المجلس، وكل فرد كان يحاول أن يجتهد في ملف، وبشكل عام راضية عما قدمته في الكرة النسائية، وهناك أساس وأرض صلبة يمكن من خلالها إكمال النجاح.

واختتمت دينا الرفاعي: تخطينا كل الصعوبات نحن ومجلس الإدارة، وبذلنا أقصى جهدنا، وبالتأكيد كل مجلس له أخطائه والإيجابيات، ودائمًا اتحاد الكرة مكان منتقد لأنه لا يمتلك ظهير إعلامي ولا جماهيري.

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