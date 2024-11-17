استدعى مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، اللاعب خيوليانو سيميوني لقائمة الفريق استعدادًا لمواجهة بيرو يوم الثلاثاء المقبل على ملعب لا بومبونيرا، ضمن منافسات الجولة الـ12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، والتي شهدت غياب كل من كريستيان روميرو وناويل مولينا.

الاصابات تضرب المنتخب الارجنتيني قبل مواجهة بيرو

يغيب مولينا بسبب شعوره ببعض الآلام في الجزء الخلفي للفخذ الأيمن خلال مواجهة الأرجنتين أمام باراغواي يوم الخميس الماضي في العاصمة أسونسيون.

كما تأكد أيضًا غياب كريستيان روميرو، لاعب توتنهام هوتسبر، بسبب معاناته من إصابة في عظام القدم اليمنى منذ 10 أيام، والتي أبعدته عن مواجهة غلطة سراي التركي بالدوري الأوروبي.

ويتصدر منتخب "الألبيسيليستي" ترتيب مجموعته برصيد 22 نقطة، متفوقًا على كل من أوروغواي وكولومبيا بثلاث نقاط، ويسعى أيضًا لمواصلة الصدارة بتحقيق الفوز على بيرو في مباراته الختامية بالعام الحالي 2024.