إبراهيما كوناتي: مبابي لاعب هائل ومن أفضل لاعبي العالم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

دافع إبراهيما كوناتي مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن زميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني.

إبراهيما كوناتي: مبابي لاعب هائل ومن أفضل لاعبي العالم

وقال كوناتي عبر برنامج "تيليفوت" بقناة "TF1"، اليوم الأحد: "بصرف النظر عن كونه زميلي كلاعب كرة قدم لكن مبابي أحد أصدقائي وأحبه كثيرًا.. إذا كان كيليان يعاني من مشاكل نفسية في حياته، فسنكون متواجدين دائمًا في مساعدته".

وأضاف مدافع ليفربول: "لكننا نعرف جيدا إمكانيات مبابي فهو لاعب هائل ومن أفضل لاعبي العالم؛ لذا لست قلقًا عليه لا أطيق الانتظار حتى يعود مبابي إلى أفضل مستوياته".

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وتابع "لكننا نعرف جيدًا إمكانيات مبابي فهو لاعب هائل ومن أفضل لاعبي العالم، لذا لست قلقًا عليه".

وأتم إبراهيما كوناتي تصريحاته "لا أطيق الانتظار حتى يعود مبابي إلى أفضل مستوياته".

ويستعد كوناتي لارتداء شارة قيادة منتخب فرنسا خلال مواجهة إيطاليا مساء اليوم الأحد، في ختام منافسات المجموعة الثانية بدوري أمم أوروبا.

 من جانبه، انتقد ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، مستوى وأداء كيليان مبابي نجم ريال مدريد وقائد الديوك، مؤكدًا أنه يعاني كثيرًا في الموسم الحالي.

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