راموس يعرض خدماته على ريال مدريد.. وهكذا رد الأخير

الفجر الرياضي
راموس
راموس

بدأ الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، الاستفسار من ريال مدريد عن إمكانية عودته لكتيبة الفريق الملكي في ظل الحاجة لتدعيم خط الدفاع بالفترة المقبلة.

ريال مدريد لا يفضل عودة راموس

ويعاني ريال مدريد، من نقص في خط الدفاع بسبب الإصابات الكثيرة التي ضربت صفوفه في الفترة الماضية، وآخرها إصابتي داني كارفاخال وإيدير ميليتاو.

وباتت النية لدى ريال مدريد تتجه للتعاقد مع قلب دفاع جديد في فترة انتقالات يناير من أجل تدعيم هذا المركز بشكل ضروري، نظرًا لعدم توافر مدافعين حاليًا سوى الألماني روديجر.

وحسب خوسيه فيليكس دياز الصحفي التابع لـ "ماركا" الإسبانية فإن راموس تواصل عدة مرات مع ريال مدريد لعرض خدماته، ولكن النادي رفض فكرة عودته.

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وأشار دياز إلى إن راموس يريد العودة ويشعر أن وقته في ريال مدريد لم ينته بعد، لكن في "الفالديبيباس" يفكرون بشكل مختلف ولا يوجد خيار لعودته.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى احتمالية نظر مسؤولي ريال مدريد في عودة راموس مجددًا، ولكن المؤشرات الحالية تؤكد خروج اللاعب من حسابات إدارة النادي الملكي.

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