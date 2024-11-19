وزارة الرياضة: إحالة المسئول للنيابة حال وجود سيارة تكريم الموتى في الملاعب

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على ضرورة التزام الأندية والهيئات الرياضية المختلفة بالاشتراطات الطبية التي وضعتها الوزارة في الملاعب والهيئات الرياضية.

وقال محمد الشاذلي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: هناك إجراءات قانونية صارمة وضعتها الوزارة بشأن تواجد سيارات الإسعاف في الملاعب، وليست في الدوري الممتاز فقط، لكن في مختلف الدرجات وفي مختلف الألعاب والمنافسات الرياضية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: في حالة عدم توفر سيارة إسعاف في أي دوري أو منافسة رياضية، شددنا على إنه لا يُمكن إقامة المنافسة، وللآسف بعض الأندية تستهين بعض الأمور وتستسهل بوجود سيارة تكريم الموتى.

وتابع محمد الشاذلي: حال حدوث ذلك، ووجود أي إصابة في ملعب ولم توجد سيارة إسعاف أو الإجراءات والاشتراطات الخاصة والموضوعة، سيكون المسئول في النيابة العامة لأنه خالف لائحة وعرض نفسه لمخالفة جنائية.

واختتم الشاذلي: أخاطب الجميع، وأقول إنه حال التقصير أو التهاون، فإن المسئول عن المباراة أو المنافسية يعرض نفسه لمسائلة جنائية وليس مخالفة القانون أو اللائحة من جانب الوزارة، وإنما من جانب جهات التحقيق الرسمية.