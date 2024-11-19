الإتحاد البرازيلي يضع أنشيلوتي ضمن حساباته مرة أخرى

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الاتحاد البرازيلي عن رغبته لتولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد قيادة المنتخب البرازيلي.

الإتحاد البرازيلي يضع أنشيلوتي ضمن حساباته مرة أخرى

وفي العام الماضي كان أنشيلوتي،الهدف الرئيسي للاتحاد البرازيلي، إلا أن إدارة المرينجي جددت عقده مع حتى 2026.

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واوضح برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الكواليس الكاملة بشأن هذا القرار: "نحن منذ رأس السنة العام الماضي أعلنا عن أنباء تجديد عقد أنشيلوتي لمدة عامين، وهذا ما حدث بالفعل، وأكدنا حينها أنه رفض تدريب البرازيل، الصيف الماضي".

وتابع: "والآن نخبركم إنه هناك معلومات وصلتنا بأن الاتحاد البرازيلي تواصل مجددًا مع كارلو أنشيلوتي؛خاصة بعد موقفه الصعب مع إدارة ريال مدريد".

و أضاف: "وما لدينا من معلومات تقول ان الاتحاد البرازيلي يعتقد أن هذا الصيف قد يكون نهاية مرحلة أنشيلوتي الرائعة مع ريال مدريد، بعد أن فاز بـ3 بطولات دوري أبطال مع ريال مدريد".

وإنه ي: " لا يثق أحد في مدرب البرازيلي الحالي، وبيب جوارديولا أيضًا على طاولة الاختبار لمنتخب السامبا، لكنه الخيار الأصعب، لذا قرر الاتحاد البرازيلي التواصل مجددًا مع أنشيلوتي".
 

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