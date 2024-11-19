التعادل الإيجابي يسيطر على أحداث لقاء البحرين وأستراليا في تصفيات كأس آسيا



انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت منتخب البحرين ونظيره أستراليا ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات لكأس العالم آسيا.

ظهر المنتخب الاسترالي بأداء جيد ولم يمر الوقت إلا وسجل كوسيني ينجي الهدف الأول للمنتخب الأسترالي في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول وارتبك لاعبي البحرين وتذبذبت صفوفهم من الدقيقه الاولي من عمر اللقاء.



وظل لاعبي المنتخب الاسترالي مسيطرون علي اللقاء والاستحواذ بشكل جيد، واستطاع لاعبي الفريق الوصول لمرمى البحرين أكثر من مرة لكنها لم تنجح لتسجيل الأهداف، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية للشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني كشر المنتخب البحريني عن انيابه ليظهر بأداء رائع ويقلب موازين المباراه، ليسجل البديل مهدي عبدالجبار التعادل ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 75.

وعلى الرغم من مستوى لاعبي أستراليا المتميز والأداء المتوازن إلا أنهم استقبلوا الهدف الثاني عن طريق مهدي عبدالجبار في الدقيقة 77، ظل لاعبي المنتخب الأسترالي يحاولون السيطرة مرة اخرى على أحداث اللقاء، حتى جاء الهدف الثاني عن طريق كوينسي ينجي في الدقيقة 96 ليتعادل لمنتخبه.

حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بنتيجة 2-2 للمنتخبين.



وبدأ المنتخبين المباراة بالتشكيل كالاتي:

البحرين:

في حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: امين بن عدي، حمد الشمسان، سيد ضياء.

خط الوسط: سيد باقر، عباس العصفور، علي حرم، محمد مرهون.

خط الهجوم: إبراهيم الختال، كميل الأسود، علي مدن.

تشكيل منتخب أستراليا:

في حراسة المرمى: ماثيو رايان.

الدفاع: هاري سويتير، توم روجيك، لويس ميلر، كاميرون بورغيس، عزيز بيهيتش.

الوسط: انتوني كاسيرس، هايدن ماثيوز، جاكسون إيفريان.

الهجوم: رايلي ماكرجي،كوسيني ينجي،كريغ غودين.



وبهذه النتيجة أصبح المنتخب البحريني في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، حصدها من بينما تواجد منتخب أستراليا يتواجد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.