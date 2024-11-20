محمد ربيعة: تفاجئت بالتواجد في منتخب مصر.. وهذا سبب تسميتي مثل نجم الأهلي

تحدث محمد ربيعة مدافع منتخب مصر، عن استدعائه في معسكر الفراعنة الحالي، وكواليس هذا الاستدعاء.

تصريحات هامة من محمد ربيعة بعد انضمامه لمنتخب مصر

وقال ربيعة في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "انضمامي لمنتخب مصر كانت مفاجأة كبرى بالنسبة لي".

وتابع: "كان من المفترض أن أقيم حفل زفافي في هذه الفترة وتم تجهيز كل شئ، ولكني قمت بتأجيله بسبب الاستدعاء للمنتخب، ولست حزين على هذا الأمر".

وأضاف: "اللاعبين الكبار في منتخب مصر هم من ساعدوني في القضاء على الرهبة عند انضمامي إلى المنتخب".

وواصل: "حسام حسن منحني تعليمات منذ انضمامي للمنتخب لتحفيزي، ولم استطع تقدير الكرة بشكل جيد في هدف بوتسوانا".

وأتم: "الشبه بيني وبين رامي ربيعة هو سبب هذا اللقب، ولكن اسم عائلتي لا يوجد به الاسم نهائيا، وأصدقائي هم من أطلقوا علي اللقب".