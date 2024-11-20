جنوى يعين باتريك فييرا مدربًا جديدًا للفريق

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن نادي جنوى المنافس في الدوري الإيطالي، اليوم الأربعاء، تعيين قائد آرسنال السابق باتريك فييرا، مدربًا جديدًا للفريق.

جنوى يعين باتريك فييرا مدربًا جديدًا للفريق

ورحل فييرا عن ستراسبورغ المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في يوليو (تموز) الماضي، وسبق له تدريب فريق كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأقال جنوى، الذي يقبع حول منطقة الهبوط بعد بداية سيئة للموسم، مدربه السابق ألبرتو غيلاردينو أمس الثلاثاء.
وحصل جنوى على عشر نقاط فقط من أول 12 مباراة في الدوري، ويحتل المركز 17 في جدول الترتيب.

وبدأ فييرا (48 عامًا) مسيرته التدريبية مع فريق مانشستر سيتي تحت 23 عامًا خلال الفترة من 2013 وحتى 2015، قبل أن يتولى تدريب فريق نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ثم قضى عامين ونصف العام مع فريق نيس الفرنسي قبل أن ينتقل إلى بالاس.
وسيجتمع فييرا أيضًا مع الوافد الجديد ماريو بالوتيلي بعد تدريبه للمهاجم الإيطالي خلال 10 مباريات، عندما كانا في نيس في موسم 2018-2019.

 

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