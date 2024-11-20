عقدت رابطة الأندية الأوروبية، الجهة الوحيدة الممثلة لأندية كرة القدم في أوروبا، اجتماعا في المقر الجديد لنادي باريس سان جيرمان، والذي شهد مناقشات رفيعة المستوى حول مستقبل كرة القدم للأندية الأوروبية والدولية.

رابطة الأندية الأوروبية تعقد اجتماعها الأول في المقر الجديد لنادي باريس سان جيرمان

وذكرت الرابطة في بيان رسمي اليوم الأربعاء حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه أنها تمثل 720 ناديا في 55 دولة أوروبية، وتسعى إلى تعزيز الأندية الأوروبية والنهوض بجهود الابتكار والتعاون والاستدامة في عالم كرة القدم.

وأضافت أنه تم عقد جلسة برئاسة ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية، شاركت فيها الأندية المتأهلة إلى بطولة كأس العالم للأندية، وتلا ذلك اجتماع ختامي للجنة التنفيذية للرابطة جمع ممثلين عن تسعة أندية رائدة.

وأوضحت ان الاجتماع أقيم في المقر المتطور لنادي باريس سان جيرمان، وانطلقت بجلسة ضمت الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية، حيث عقد ممثلو أندية سالزبورج، وتشيلسي، وأتلتيكو مدريد، ومانشستر سيتي، وإنتر ميلان، وبوروسيا دورتموند، وبورتو، وبنفيكا، وبايرن ميونخ، ويوفنتوس اجتماعًا لمناقشة سبل تعزيز نجاح البطولة على المستويين الرياضي والتجاري.

كما عقدت اللجنة التنفيذية لرابطة الأندية الأوروبية اجتماعًا لمناقشة أبرز الأولويات التي تساهم برسم ملامح كرة القدم الأوروبية على مستوى الأندية، وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي أندية باريس سان جيرمان، ومالمو، وسلتيك، وأتلتيكو مدريد، وفينورد، وبايرن ميونيخ، وسبارتا براج، وليجيا وارسو، وهلسنكي، وذلك لمناقشة مسارات العمل الثمانية الأساسية لدى الرابطة، بالإضافة إلى المسار الجديد المعني بشؤون المشجعين.

وأكدت رابطة الأندية الأوروبية مجددا دورها الريادي في معالجة التحديات العالمية التي تواجه عالم كرة القدم، مع التركيز على القضايا الرئيسية مثل سلامة اللاعبين، وملكية الأندية المتعددة، ونظام الانتقالات، والاستدامة البيئية. وسلطت اللجنة الضوء على تحالف أندية كرة القدم لمكافحة التغير المناخي، والذي تم تأسيسه خلال مؤتمر الأطراف (كوب 29)، بهدف توحيد جهود الأندية لمواجهة تغير المناخ.