تشابي ألونسو لم يحدد وجهته القادمة …خبر صادم لجماهير ريال مدريد

الفجر الرياضي
تشابي ألونسو
تشابي ألونسو

انتشرت مؤخرًا أخبار شبه مؤكدة عن رحيل تشابي ألونسو عن باير ليفركوزن في الصيف المقبل لقيادة النادي الاسباني ريال مدريد، لكن لم يعلق الونسو بشيئًا حول هذه الأنباء حتى الآن.

تشابي ألونسو لم يحدد وجهته القادمة …خبر صادم لجماهير ريال مدريد 

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ألونسو والناديين ريال مدريد وباير ليفركوزن لم يتحرك آي منهم بشأن المستقبل رسميًا.

وينتهي عقد ألونسو مع فريقه الألماني في 2026، وأضافت الصحفية إلى أن ألونسو سيعلن تفاصيل وجهته المقبلة بشكل واضح في مارس المقبل.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ألونسو سينفي في أول مؤتمر صحفي مقبل وصوله لأي اتفاق رسمي مع ريال مدريد.

وأردفت "ماركا" إلى وجود اتفاق كامل بين ألونسو وإدارة ليفركوزن بشأن مستقبله، وهناك باند يسمح للمدرب الإسباني بالمغادرة حال رغبته في ذلك، لكن بالتأكيد ستكون الخطوة المرتقبة القادمة من ريال مدريد نفسه.

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