الزمالك: لا يُمكننا منع لاعبينا عن منتخب مصر لأي سبب من الأسباب

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

رد أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء بشأن منع لاعبي الأبيض من الانضمام لمنتخب مصر.

الزمالك: لا يُمكننا منع لاعبينا عن منتخب مصر

وقال مسئول الزمالك -الذي رفض ذكر اسمه- في رسالة نقلها كريم رمزي عبر برنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: النادي لا يُمكن أن يمنع لاعبيه عن منتخبات مصر وليس المنتخب الأول فقط.

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وأضاف عضو مجلس الزمالك: أحمد سليمان قال رأيه لكن نادي الزمالك لا يُمكنه أن يمنع لاعبيه عن منتخب مصر أيا كانت الأسباب.

ومن جانبه، قال كريم رمزي: أحمد سليمان خرج بتصريحات مفاجئة لا أستطيع فهمها، خاصة وأنه عاش حالة كبيرة مع منتخب مصر وإنجازات كبيرة

الزمالك منتخب مصر احمد سليمان منتخبات مصر مجلس إدارة الزمالك

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