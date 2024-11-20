الاتحاد السكندري ينظم رحلة لجماهيره لمشاهدة مباراة الأهلي

الفجر الرياضي
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

تنظم إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي رحلة لجماهير النادي لمتابعة مباراة فريقها أمام الأهلي، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري نايل.

الاتحاد السكندري ينظم رحلة لجماهيره لمشاهدة مباراة الأهلي

وأعلنت إدارة نادي الاتحاد السكندري أن الحافلات المخصصة لنقل الجماهير ستتواجد أمام نادي جامعة الإسكندرية، الواقع خلف مقر نادي الاتحاد السكندري بمنطقة الشاطبي، ابتداءً من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة واحدة.

ويشترط لحجز مقعد في الرحلة أن يكون المشجع حاملًا لتذكرة المباراة وتذكرة المشجع.

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تأتي هذه الخطوة في إطار حرص محمد مصيلحي، رئيس النادي، على تقديم الدعم الكامل لجماهير الاتحاد ومساندتهم للفريق خلال المباراة.

ويخوض فريق الاتحاد السكندري هذه المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، مما يعزز من حظوظه في المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

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