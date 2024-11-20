مواجهات قوية لفرق الواسطى وجولدن وسنورس بالجولة 5 بالمجموعة 4 بالقسم الثالث



تفتتح منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بالمجموعة التى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر، فيما تم تأجيل مواجهة بنى سويف وسيلا لتقام 3 ديسمبر بسبب المشاركة بكأس مصر.



حيث يستضيف نادى ابو كساة شقيقه نادى مطرطارس بملعب الاسيوطى سبورت، ويسعى ابو كساة لمواصلة الانتصارات فيما يسعى مطرطارس لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، ويحتل ابو كساة المركز السادس برصيد 4 نقاط فيما يحتل مطرطارس المركز الثانى عشر برصيد نقطة.

ويستضيف مركز شباب ابشواى نظيره نادى جولدن جيت بملعب اطساحة الفيوم بمباراة قوية، ويسعى أبناء ابشواى لتحقيق الفوز للدخول لمنطقة الامان فيما يسعى أبناء جولدن لتحقيق الانتصار للإستمرار فى المنافسة، ويحتل ابشواى المركز العاشر برصيد 3 نقاط فيما يحتل جولدن جيت المركز الثانى برصيد 8 نقاط.

ويستضيف مركز شباب سمسطا شقيقه مركز شباب الواسطى بديربي الكرة السويفية، ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار لاسعاد الجماهير، ويحتل مركز شباب سمسطا المركز الحادى عشر برصيد نقطتين فيما يحتل مركز شباب الواسطى المركز السابع برصيد 4 نقاط.

ويستضيف مركز شباب سنورس شقيقه مركز شباب الفيوم، ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار للدخول لمنطقة الامان، ويحتل سنورس المركز الثامن برصيد 4 نقاط فيما يحتل مركز شباب الفيوم المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

ويستضيف نادى عاملين غارب نظيره نادى أهلى الغرق بالبحر الأحمر، ويطمح الفريقان فى تحقيق الثلاث نقاط للدخول لمنطقة المنافسة، ويحتل عاملين غارب المركز الرابع برصيد 6 نقاط فيما يحتل أهلى الغرق المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

فيما تم تأجيل مباراة نادى بنى سويف وضيفه نادى سيلا لتقام 3 ديسمبر.



جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى سيلا 12 نقطة .

2 - نادى جولدن جيت 8 نقاط.

3 - نادى بنى سويف 8 نقاط.

4 - نادى عاملين غارب 6 نقاط.

5 - اهلى الغرق 6 نقاط.

6 - نادى ابو كساة 4 نقاط .

7- مركز شباب الواسطى 4 نقاط.



8 - مركز شباب سنورس 4 نقاط .

9 - مركز شباب الفيوم 4 نقاط.

10 - مركز شباب ابشواى 3 نقاط.

11 - مركز شباب سمسطا نقطتين.

12 - نادى مطرطارس نقطة.

