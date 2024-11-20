مدرب اليابان: طموحنا التتويج بكأس العالم

شدد مدرب منتخب اليابان لكرة القدم هاجيمي مورياسو، على أنه يتطلع للفوز بلقب كأس العالم عام 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

أصبح المنتخب الياباني على مشارف التأهل للمونديال للنسخة الثامنة على التوالي، عقب فوزه الثمين والمستحق 3-1 على مضيفه منتخب الصين، أمس الثلاثاء، في الجولة السادسة بالمجموعة الثالثة في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وسجل كوكي أوجاوا هدفين لمنتخب اليابان في الدقيقتين 39 و54، فيما أحرز وكو إيتاكورا هدفًا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، بينما تكفل لين ليانجمين بإحراز هدف منتخب الصين الوحيد في الدقيقة 48.

وواصلت اليابان التحليق في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لأستراليا، و6 لكل من إندونيسيا والسعودية والبحرين والصين.

وقال مورياسو عقب المباراة: "رغم أننا حققنا الفوز في المباراة، فإنها كانت صعبة، كنا ندافع لفترة طويلة، ثم سجلنا هدفين من خلال الكرات الثابتة، وأنا سعيد جدًا بتحقيق الفوز".

وأضاف المدرب الياباني: "المنتخب الصيني كان مختلفًا تمامًا عن المواجهة السابقة التي خسرها 0-7 في اليابان، وقد أظهروا مقومات رائعة منذ البداية".

وأوضح مورياسو: "مدرب الصين برانكو إيفانكوفيتش جعل كل لاعب يقدم أفضل ما عنده، ولو سجل منتخب الصين الهدف الأول في المباراة لربما أصبحت النتيجة مختلفة".

وشدد مدرب منتخب اليابان في ختام حديثه، الذي نقله الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء "رغم أننا نستطيع التأهل لكأس العالم في مارس (آذار) المقبل، فإن طموحنا هو الفوز بلقب كأس العالم".