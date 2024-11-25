كولر يُجري 3 تغييرات في تشكيل الأهلي استعدادًا لمواجهة ستاد أبيدجان في دوري الأبطال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يقوم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بإجراء تعديلات على تشكيل الفريق في مباراته المرتقبة أمام ستاد أبيدجان، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-2025، والمقررة غدًا الثلاثاء في السادسة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

وأشار مصدر مطلع داخل النادي الأهلي إلى أن التغييرات ستشمل 3 لاعبين في 3 مراكز، بسبب الإصابات والتوجيهات الفنية الخاصة بالمدير الفني.

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وأكد المصدر أن كولر سيستبدل ثلاثة لاعبين في التشكيل بهدف استعادة الانتصارات، بعد التعادل الأخير أمام الاتحاد السكندري في دوري NILE.

ويتضمن التغيير الأول عودة ياسر إبراهيم إلى الدفاع بجانب رامي ربيعة، في مكان خالد عبد الفتاح، بهدف استعادة التوازن في الخط الخلفي.

كما من المنتظر أن يعود مروان عطية إلى خط الوسط بدلًا من عمرو السولية، بعدما غاب عطية عن المباراة الماضية بسبب آلام في الركبة خلال تواجده مع منتخب مصر.

وأخيرًا، سيشارك طاهر محمد طاهر في مركز رأس الحربة بدلًا من محمود كهربا، الذي لم يقدم الأداء المنتظر منه في المباراة الماضية، على أن يلعب بيرسي تاو مكانه.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام ستاد أبيدجان:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات

 

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