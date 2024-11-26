خاض ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على ملعب النادي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

آخر تطورات إصابة ناصر ماهر وموقفه من اللحاق بمباراة بلاك بولز في الكونفدرالية

ويعاني ناصر ماهر من إصابة عبارة عن شد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى واجهاد عضلي تعرض لها خلال مباراة المصري الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام اللاعب بأداء جزء من التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه بالشكل الأمثل.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء غدًا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

