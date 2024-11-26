تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد فريق ميلان الإيطالي لمواجهة سلوفان براتيسلافا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال اوروبا.

واعلن الجهاز الفني لفريق ميلان عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراة.

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وجاء التشكيل كالاتي:

حارس المرمي  مايك مينيان.

خط دفاع:  كالولو، ثياو، كايير، وهيرنانديز.
خط الوسط:  ريندرز، لوفتوس-تشيك، ويوفيتش.

خط الهجوم: لياو، تشوكويزي، وأوكافور.

ويرغب ميلان لتحقيق النقاط الثلاث لتعزيز فرصته في التأهل للدور التالي، حيث تعتبر المباراة حاسمة في مسار الفريق في البطولة الأوروبية.

أبطال أوروبا تشكيل ميلان الرسمي سلوفان براتيسلافا

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