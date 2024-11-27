برينتفورد ينجح في استئنافه المقدم لرابطة الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
برينتفورد
برينتفورد

نجح فريق برينتفورد الإنجليزي لكرة القدم في الاستئناف الذي تقدم به لإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب الوسط كريستيان نورجارد بعد أن تم طرده في مباراة الفريق أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي.

برينتفورد ينجح في استئنافه المقدم لرابطة الدوري الإنجليزي

وحصل اللاعب الدنماركي الدولي على بطاقة حمراء مباشرة بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) وذلك بعد أن اندفع محاولا وضع الكرة إلى داخل المرمى من مسافة قريبة، ليصطدم بركبة حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد بدلا من لمس الكرة.

وجاء إشهار البطاقة الحمراء بسبب اللعب العنيف في الدقيقة 41 من المباراة التي أقيمت السبت الماضي على ملعب جوديسون بارك. وتمكن برينتفورد من الصمود ليتعادلا سلبيا.

وذكر الاتحاد الإنجليزي اليوم الأربعاء أن استئناف برينتفورد على القرار كان ناجحا وأن نورجارد سيكون بإمكانه لعب المباريات الثلاث المقبلة بدلا من إيقافه.

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