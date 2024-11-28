باتشيكو يكشف موقفه من تسوية مستحقاته مع الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

رفض جيمي باتشيكو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، العرض الذي تقدم به النادي لتقسيط مستحقاته المالية، وهو ما أدى إلى استمرار إيقاف قيد اللاعبين الجدد للنادي.

باتشيكو يرفض تسوية مستحقاته مع الزمالك

وكان الزمالك قد اقترح سداد المستحقات على ثلاث دفعات بدلًا من المبلغ الكامل، في محاولة لتخفيف العبء المالي عليه.

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وكانت المحكمة الرياضية قد أصدرت حكمًا لصالح باتشيكو يقضي بدفع مبلغ 450 ألف يورو كرواتب متأخرة، بالإضافة إلى 100 ألف يورو مكافآت، إلا أن المدرب البرتغالي تقدم باستئناف للحصول على قيمة عقده بالكامل.

في حكم جديد صدر مؤخرًا، تم تحديد مستحقات باتشيكو بـ 819 ألف يورو، مما رفع المبلغ المطلوب من الزمالك بمقدار 269 ألف يورو. هذا الأمر أدى إلى إيقاف قيد اللاعبين في الفريق حتى يتم سداد المبلغ أو تقديم طعن في الحكم.

وفي أعقاب رفض باتشيكو التسوية، قررت إدارة الزمالك اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية للطعن على قرار المدرب، بعد تمسكه بالحصول على كامل مستحقاته رغم حجم المبلغ الكبير.

 

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