عاجل.. سبب تواصل الأهلي مع شريف بعد اهتمام الزمالك وبيراميدز

الفجر الرياضي
محمد شريف
محمد شريف

أكد الإعلامي محمد شبانة أن محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي الحالي والأهلي السابق قد تلقى مكالمة من هاني رمزي مدير إدارة الاسكاوتنج بالأهلي لبحث إمكانية عودته للفريق من جديد.

الأهلي يستفسر من شريف عن إمكانية عودته

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن تواصل ناديا الزمالك وبيراميدز مع شريف دفع الأهلي للإستفسار من اللاعب حول رغبته في العودة.

وأضاف شبانة بأن شريف أكد لهاني رمزي ترحيبه للعودة للأهلي في أي وقت وهو ما يؤكده اللاعب دائما في كل تصريحاته.

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وأكمل شبانة بأن رمزي طالب اللاعب بإنهاء تعاقده مع الخليج بالتراضي للعودة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة أو الانتظار حتى نهاية الموسم للعودة في صفقة انتقال حر.
 

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