بث مباشر الآن مشاهدة مباراة النصر وضمك مجانا CR7 دون تقطيع في دوري روشن.. تُعد مباراة النصر وضمك واحدة من المواجهات المرتقبة في دوري روشن السعودي، حيث يلتقي الفريقان في الجولة 12 مساء اليوم الجمعة، وسط حماس كبير من جماهير الفريقين. يمكنكم الآن متابعة بث مباشر مباراة النصر وضمك مجانا CR7 عبر القنوات الناقلة وعبر الإنترنت بجودة عالية ودون تقطيع.

موعد مباراة النصر وضمك في دوري روشن

وتنطلق مباراة النصر وضمك بث مباشر مجانا CR7 اليوم الجمعة، الموافق 29 نوفمبر 2024، في التوقيت التالي:

5:40 مساءً بتوقيت السعودية

4:40 مساءً بتوقيت مصر

المباراة ستقام على ملعب الأول بارك، وستكون متاحة عبر بث مباشر لمتابعة كافة تفاصيل المواجهة.

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة النصر وضمك مجانا CR7 دون تقطيع في دوري روشن

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك مجانا CR7

يمكنكم متابعة بث مباشر مباراة النصر وضمك مجانا CR7 عبر قناة SSC SPORT HD1 التي تمتلك حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي.

كما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر الإنترنت عبر تطبيق شاهد VIP بجودة عالية، مع خيار المشاهدة المجانية لفترة محدودة.

تشكيلة النصر وضمك في دوري روشن

من المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المباراة بالتشكيلة التالية لفريق النصر:

المركز اللاعب حارس المرمى بينتو الدفاع سلطان الغنام، محمد آل فتيل، سيماكان، نواف بوشل الوسط بروزوفيتش، أوتافيو، عبدالله الخيبري الهجوم أنخيلو، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني

أما فريق ضمك، فمن المتوقع أن يركز على اللعب الدفاعي مع خطط هجومية مرتدة.

مشاهدة بث مباشر مباراة النصر وضمك مجانا CR7 الآن

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أهمية مباراة النصر وضمك مجانا CR7 في دوري روشن

ويدخل النصر يدخل المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز للحاق بالمتصدرين. أما ضمك، فهو في المركز 11 برصيد 14 نقطة، ويحاول الابتعاد عن مراكز الخطر. متابعة بث مباشر مباراة النصر وضمك مجانا CR7 ستكون فرصة لمعرفة مصير النقاط الثلاث في هذه الجولة المهمة.