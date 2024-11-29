تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك في دوري روشن

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي لخوض مباراة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمري دوري روشن، لمواجهة فريق ضمك.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة مساء اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يقع اختيار المدرب الإيطالي، يستيفانو بيولي، المدير الفني للعالمي لخوض مباراة فريقه، هذا التشكيل.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك في دوري روشن

  • حراسة المرمى: بينتو ماثيوس
  • خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، علي لاجامي، نواف بوشل
  • خط الوسط: أنجيلو، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش
  • خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو
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ويقع النصر في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بينما يقع ضمك في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

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