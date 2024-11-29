وعد النمساوي غريغور كوبل حارس مرمى بروسيا دورتموند ضيفه بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم صاحب السجل الخالي من الهزائم، بـ "معركة ساخنة" على ملعبه فيستفالن شتاديون، السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة.

حارس دورتموند يعد بـ "معركة ساخنة" أمام بايرن ميونخ

يحكم عملاق بافاريا قبضته على الصدارة برصيد 29 نقطة متقدمًا بفارق 10 نقاط عن دورتموند الخامس بعد 11 جولة فقط، لكن الضوء النادر الساطع في موسم النادي "الأسود والأصفر" المتعثر كان الأداء الذي يقدمه على أرضه.

في جميع المسابقات، فاز دورتموند بمبارياته الثماني في معقله فيستفالن الذي يتسع لـ82 ألف متفرج، في حين حقق ثلاثة انتصارات فقط في 10 مباريات خارج الديار.

وفي حديثه الأربعاء بعد فوز دورتموند على دينامو زغرب الكرواتي 3-0 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، جهّز كوبل (26 عامًا) نفسه وفريقه لـ "معركة ساخنة في أجواء لا تصدق".

وتابع "نحن نعلم ما يمكنهم فعله، إنهم أقوياء بشكل لا يصدق. لكننا نعلم ما يمكننا فعله أيضًا".