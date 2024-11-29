"بعد تعارض المواعيد".. ماذا تقول اللائحة في حالة انسحاب الأهلي من كأس الرابطة؟

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن النادي الأهلي يفكر جديًا في الانسحاب من بطولة كأس الرابطة، بعد إعلان موعد مباراته أمام إنبي في الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي تتزامن مع استعداداته للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال المقامة في قطر.

تفاصيل تضارب المواعيد

أعلنت رابطة الأندية تحديد يوم 10 ديسمبر المقبل لإقامة مباراة الأهلي وإنبي، ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة. ومع ذلك، يأتي هذا الموعد قبل أربعة أيام فقط من مباراة الأهلي المهمة في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، حيث سيواجه الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس، وهي بطولة تحمل مسمى "كأس التحدي".

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وأشار عبد الجواد خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" إلى أن النادي الأهلي يشعر بعدم الرضا عن الجدول الزمني للمباراة، ويُجري دراسة جادة لفكرة الانسحاب من بطولة كأس الرابطة، حرصًا على التركيز في البطولة الدولية التي تحمل أهمية كبرى بالنسبة للنادي.

ما تنص عليه لائحة كأس الرابطة في حال الانسحاب

وفقًا للمادة 24 من لائحة البطولة، إذا قرر أي فريق الانسحاب قبل انطلاق المسابقة ودون وجود أسباب قاهرة، يُفرض عليه:

  • غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه.
  • تحمل الخسائر المالية الناتجة عن فقدان دخل العقود التجارية وعقود البث التلفزيوني.
  • دفع كافة النفقات المتعلقة بتنظيم المباريات التي كان من المقرر للفريق المشاركة فيها.
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