ميلان يمدد عقد ماتيو جابيا حتى 2029

الفجر الرياضي
ميلان
ميلان

وقع ماتيو جابيا على تمديد عقده مع ميلان الإيطالي ليبقى في صفوف الفريق حتى يونيو عام 2029.

ميلان يمدد عقد ماتيو جابيا حتى 2029

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن جابيا الذي انضم إلى أكاديمية ميلان في عمر 12 عامًا رسخ قدميه في صفوف الفريق الأول بعد عودته من فترة إعارة إلى فياريال الإسباني في يناير الماضي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في 25 مباراة في كل البطولات في النصف الثاني من الموسم الماضي، ثم ظهر في ثماني مباريات في الموسم الجاري بعدما غاب لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

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وفي سبتمبر الماضي سجل جابيا هدف الفوز في الدقائق الأخيرة في شباك إنتر ميلان في ديربي ميلانو ليفوز فريقه 2-1.

وتم اختيار جابيا لقائمة المنتخب الإيطالي للمرة الأولى قبل مباراتي الفريق أمام بلجيكا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي.

 

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