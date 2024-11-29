وصفت جماهير نانت الفرنسي، لاعبي الفريق بالسياح وسخرت منهم بشدة في ملعب الفريق، وذلك أثناء قيام اللاعبين بعمليات الإحماء قبل مواجهة لوهافر ببطولة الدوري يوم الأحد الماضي.

لماذا سخرت جماهير نانت من لاعبيها ووصفتهم بالسياح؟

وقبل نهاية المباراة بفترة وجيزة، أبدت رابطة لجماهير الفريق وتدعى "بريجاد لوار" سخطها من أداء نانت، وقامت بمحاولة لاقتحام أرضية ملعب دي لا بوجوار، وأرتدى عدد من الجماهير الأقنعة وحاولوا اجتياز السور الحديدي قبل أن يتم إبعادهم من قبل قوات الشرطة.

واكتملت المباراة بعد تلك الواقعة وخسر نانت 0-2 وهو الذي يعد واحدًا من أكثر الأندية الفرنسية تتويجًا بلقب الدوري برصيد ثماني مرات، بالإضافة إلى كأس فرنسا أربع مرات كما وصل إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، لكنه الآن في المركز السادس عشر بالدوري.

ويمر نانت بمرحلة عصيبة ولا يبدو أن الأمور ستصبح سهلة في الوقت الذي سيواجه فيه الفريق السبت متصدر الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان.

وتم منع "بريجاد لوار" من حضور المباراة التي ستقام في ملعب بارك دي برانس، لكن الضغط على نانت يظل كما هو.

وقال أنطوان كومبواريه، المدير الفني لفريق نانت: "أشعر بالجماهير، نحن لا نلعب بشكل جيد في الوقت الحالي ولا يمكن أن نرضى عن ما يحدث من أمور، يمكن للجماهير أن تردد ما تشاء عنا، لأننا نتفهم إحباطهم، يجب علينا إغلاق أفواهنا وأن نواصل العمل".

وأضاف: "يمكنك إهانتنا لكن لا يمكنك اقتحام الملعب، العنف ممنوع لا يمكن أن يكون من الطبيعي اقتحام الملعب بأقنعة، لما كل ذلك؟".

وتم اعتبار كومبواريه منقذًا بعدما أنقذ نانت من الهبوط في 2021، حيث انقلبت الجماهير على الفريق في أحد الحصص التدريبية وطالبت برحيل رئيس النادي فالديمير كيتا، وتم إقالة اثنين من المدربين في ذلك الموسم قبل تعيين كومبواريه.