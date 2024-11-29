فنربحشة يطارد نجم الأهلي السعودي

الفجر الرياضي
فنربحشة
فنربحشة

ذكرت تقارير إعلامية أن أحد أبرز نجوم الدوري السعودي، مرشح لمغادرة البطولة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قالت صحيفة الرياضية: "فنربخشة التركي دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع اللاعب ميريح ديميرال قادمًا من الأهلي السعودي".

وأوضحت "ينتظر وصول وفد من نادي فنربخشة إلى السعودية لمفاوضة مسؤولي أهلي جدة، بشأن كسب خدمات الدولي التركي ميريح ديميرال".

وأضافت "كشفت مصادر عن أن النادي التركي يرغب في استعارة المدافع التركي، أو شراء عقده خلال السوق الشتوي المقبل، لكن ذلك يعتمد بشكل مباشر على موافقة برنامج الاستقطاب في رابطة الدوري السعودي قبل إدارة الأهلي".

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وتابعت "كان برنامج الاستقطاب تعاقد مع اللاعب لمصلحة النادي الغربي صيف 2023، بعقد يمتد لثلاثة مواسم حتى 2026".

وواصلت "سبق للمدافع الذي تنقل بين أندية "الكالتشيو" تمثيل فريق يوفنتوس، وقبل ذلك ساسولو، قبل أن يستقر مع أتالانتا الإيطالي ثم أخيرًا الأهلي، بينما لعب في بداياته بقميص مواطنه أنطاليا سبور التركي".

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