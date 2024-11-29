أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن المرشحين لجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي.

رونالدو يغيب للمرة الثالثة على التوالي عن مرشحين لأفضل لاعب في العالم

وشهدت القائمة غياب كريستيانو رونالدو عن القائمه للمرة الثالثة على التوالي، بينما تم استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وضمت القائمة ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

وشهدت القائمه تواجد الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي والمتوج بجائزة بالون دور لأفضل لاعب في العالم، وكذلك تواجد فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد، ولامين يامال نجم منتخب إسبانيا المتوج مع الماتادور ببطولة اليورو.

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

داني كارفاخال (إسبانيا)، ريال مدريد

إرلينج هالاند (النرويج)، مانشستر سيتي

فيديريكو فالفيردي (أوروجواي)، ريال مدريد

فلوريان فيرتز (ألمانيا)، باير ليفركوزن

جود بيلينجهام (إنجلترا)، ريال مدريد

كيليان مبابي (فرنسا)، باريس سان جيرمان/ريال مدريد

لامين يامال (إسبانيا)، برشلونة