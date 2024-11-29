كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أسباب ترشيح نجم إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست".

أسباب ترشيح ميسي لجائزة "ذا بيست"

أهم الأسباب:

- ليونيل ميسي ربما يكون وصل 37 عامًا، ولكن يستمر في أنه يمتلك تأثيرًا خياليًا مع إنتر ميامي والأرجنتين.

- ساعد أداؤه الملهم إنتر ميامي في تحقيق كأس درع المشجعين التي تمنح لأعلى فريق نقطيًا خلال الموسم برقم قياسي تاريخي، بعد تحقيق كأس الدوريات في العام الماضي.

- قاد ميسي أيضًا منتخب الأرجنتين لتحقيق المجد في كوبا أمريكا، وأنهى السنة وهو هداف تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بـ6 أهداف.