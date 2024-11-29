إنتر ميلان يفتح أبواب "الكالتشيو" أمام فيراتي

الفجر الرياضي
إنتر ميلان
إنتر ميلان

ذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب ماركو فيراتي قد يخوض مشاركة تاريخية غير مسبوقة.

إنتر ميلان يفتح أبواب "الكالتشيو" أمام فيراتي

قالت صحيفة فووت ميركاتو الفرنسية، نقلًا عن نظيرتها ماركا الإسبانية: "إنتر ميلان يسعى للتعاقد مع النجم الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأوضحت "ماركو فيراتي يرتبط بعقد مع العربي القطري حتى يونيو (حزيران) 2025، ولكن إنتر ميلان يسعى لكسب خدماته في الشتاء".

وأضافت "الدولي الإيطالي قد يخوض مشاركة تاريخية في حال إتمام الصفقة، وستكون المرة الأولى التي يلعب فيها طوال مسيرته في الدوري الإيطالي".

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وأشارت إلى أن مشكلة الراتب يجب حلها، نظرًا لأن فيراتي يحصل على 30 مليون يورو سنويًا، إلا أن فكرة العودة إلى أوروبا قد تغري فيراتي للعب مع إنتر ميلان.

وكان ماركو فيراتي غادر أوروبا بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، لينضم إلى العربي في سبتمبر (أيلول) 2023 مقابل 45 مليون يورو، بعقد حتى صيف 2025.

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