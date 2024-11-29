واصل لاعب نادي العين سفيان رحيمي، منافسته على أبرز جوائز أفضل اللاعبين في عام 2024، بعدما تم ترشيحه إلى جائزة مرموقة جديدة.

سفيان رحيمي مرشح لجائزة أفضل مهاجم في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن دخول لاعب منتخب المغرب قائمة المرشحين للمنافسة على لقب أفضل مهاجم في العالم، ضمن جائزة "ذا بيست".

ويتنافس 22 لاعبًا على الجائزة التي يقدمها "فيفا" في حفل ضخم يتم الإعلان خلاله عن العديد من الجوائز، أبرزها أفضل لاعب ومدرب ولاعبة في العالم، إلى جانب أفضل مهاجم وأفضل هدف.

وحقق سفيان رحيمي أرقامًا أسطورية هي الأبرز في مسيرته خلال الموسم الماضي، بعدما قاد العين إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخ "الزعيم"، إذ سجل اللاعب، 28 عامًا، رقمًا قياسيًا مع العين بإسهامه في 15 هدفًا (13 هدفًا وتمريرتين حاسمتين) في نسخة واحدة من دوري أبطال آسيا، متخطيًا حصيلة النجم الغاني أسامواه جيان في 2014.

وسجّل رحيمي في جميع مباريات العين على إستاد هزاع بن زايد في البطولة في الموسم الماضي (10 أهداف خلال 7 مباريات)، بما في ذلك 7 أهداف بالأدوار الإقصائية.