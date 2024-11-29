سفيان رحيمي مرشح لجائزة أفضل مهاجم في العالم

الفجر الرياضي
سفيان رحيمي
سفيان رحيمي

واصل لاعب نادي العين سفيان رحيمي، منافسته على أبرز جوائز أفضل اللاعبين في عام 2024، بعدما تم ترشيحه إلى جائزة مرموقة جديدة.

سفيان رحيمي مرشح لجائزة أفضل مهاجم في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن دخول لاعب منتخب المغرب قائمة المرشحين للمنافسة على لقب أفضل مهاجم في العالم، ضمن جائزة "ذا بيست".

ويتنافس 22 لاعبًا على الجائزة التي يقدمها "فيفا" في حفل ضخم يتم الإعلان خلاله عن العديد من الجوائز، أبرزها أفضل لاعب ومدرب ولاعبة في العالم، إلى جانب أفضل مهاجم وأفضل هدف.

وليد صلاح الدين: تحميل عبد الواحد السيد تسريب تشكيل الزمالك ظلم له

باتشيكو يكشف موقفه من تسوية مستحقاته مع الزمالك

وحقق سفيان رحيمي أرقامًا أسطورية هي الأبرز في مسيرته خلال الموسم الماضي، بعدما قاد العين إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخ "الزعيم"، إذ سجل اللاعب، 28 عامًا، رقمًا قياسيًا مع العين بإسهامه في 15 هدفًا (13 هدفًا وتمريرتين حاسمتين) في نسخة واحدة من دوري أبطال آسيا، متخطيًا حصيلة النجم الغاني أسامواه جيان في 2014.

وسجّل رحيمي في جميع مباريات العين على إستاد هزاع بن زايد في البطولة في الموسم الماضي (10 أهداف خلال 7 مباريات)، بما في ذلك 7 أهداف بالأدوار الإقصائية.

مواد متعلقة

محمد حمدي يعود لقائمة الزمالك بعد التعافي من إصابة الركبة

الزمالك يدخل في مفاوضات لضم نجم منتخب ليبيا

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الوحدة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الوحدة بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

الآن ..شاهد مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇸🇦 و🇸🇦 الوحدة | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي والوحدة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي والوحدة اليوم في دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر وضمك اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024