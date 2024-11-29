المصري يفوز على اتحاد القليوبية 0/11 استعدادًا لبيراميدز بالدوري

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره اتحاد القليوبية بأحد عشر هدفًا للاشئ، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة وذلك ضمن استعدادات المصري لمباراته أمام بيراميدز بالجولة الرابعة من الدوري.

المصري يهزم اتحاد القليوبية وديًا

وتقام هذه المباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد السويس الجديد.

لجأ علي ماهر خلال المباراة إلى الدفع بأكبر عدد من لاعبيه وذلك للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية وكذلك لاكسابهم التجانس والتناغم فيما بينهم.

سجل أهداف المباراة، السنغالي بابا بادجي وأحرز ثلاثة أهداف " هاتريك" وكذلك الثلاثي حسين فيصل وفخر الدين بن يوسف وأحمد القرموطي ولكل منهما هدفين، والثنائي خالد الغندور وأمادو با ولكل منهما هدف واحد.

