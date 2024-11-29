هانز فليك يوضح آخر تطورات موقف لامين يامال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف المدرب هانز فليك عن تطورات إصابة نجم الفريق لامين يامال، خاصة بعد فقد خدماته خلال الفترة الأخيرة إثر غيابه بشكل كبير على الفريق.

لامين يامال جاهز للمشاركة مع برشلونة

واكد فليك أن لامين جاهز للعودة إلى صفوف برشلونة بعد تعافيه من إصابة في الكاحل الأيمن.

وأشار أن اللاعب سيشارك خلال المباريات القادمة، ويستضيف برشلونة فريق لاس بالماس.

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وقد أصيب لامين خلال الفوز الكبير 5-2 على النجم الأحمر بلغراد في دوري أبطال أوروبا منذ ثلاثة أسابيع، مما أدى إلى غيابه عن ثلاث مباريات مع برشلونة بالإضافة إلى مباراتين مع المنتخب الإسباني في دوري الأمم.

ويرغب برشلونة للبقاء على صدارة الليجا بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

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