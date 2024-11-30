موعد برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره لاس بالماس اليوم السبت الموافق الثلاثين من نوفمبر الجاري ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتلعب المواجهة المرتقبة بين برشلونة ولاس بالماس لحساب إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

موعد مبارة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة.

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تشكيل آرسنال أمام وست هام يونايتد في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي

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تشكيل برشلونة أمام لاس بالماس في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإيطالي

تذاع مباراة برشلونة ضد باس بالماس عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية، كونها الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

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