موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد نظيره بلد الوليد مساء اليوم السبت الموافق الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويحتضن ملعب "نيوفو جوسي زورييلا"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي أتلتيكو مدريد وبلد الوليد اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.

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